Manuel Pimentel Almería, 29 OCT 2026 - 07:30h.

El perro, que iba a cumplir tres años, fue rescatado a punto de morir ahogado por la tripulación de un barco turístico en una cala de Níjar, en Almería

La asociación Nueva Vida Adopciones le ha encontrado a Bergantín una nueva familia en un ático de Madrid

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Bergantín fue uno de los más de 200.000 perros que se abandonan cada año en España. Cuando lo encontraron el pasado mes de julio, estaba solo y abandonado en una cala perdida cerca de Las Negras, en Níjar, Almería.

El animal, que tiene unos tres años, fue avistado por la tripulación de un barco turístico antes de que muriese ahogado. El perro presentaba un estado desolador: estaba flaco, débil y desnutrido, con medio cuerpo cubierto de agua y sin forma alguna de salir por sí mismo de esa trampa mortal.

Los trabajadores de la embarcación consigieron rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde gracias a la ayuda de Rocío, una voluntaria de la zona que se ocupó de él durante semanas. Las imágenes del rescate se difundieron por las redes sociales generando gran repercursión.

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Rescatado y acogido

Después de recibir los primeros cuidados, el pequeño perro entró en el refugio de la Asociación SOS Perros de Adra donde empezó la búsqueda de un hogar definitivo. La oportunidad llegó de la mano de Nueva Vida Adopciones, una asociación madrileña sin ánimo de lucro que colabora con el refugio almeriense y que publicó el caso para ayudarlo a encontrar una nueva familia.

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"Hay gente mala y gente sin alma, y este es el caso de las personas que dejaron a Bergantín en una cala sin posibilidad de salvación. El pobre ha tenido suerte, porque lo avistaron desde una barquita y lo recogieron muerto de hambre y en los huesos", explicaban desde la organización en su página web.

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Antes de entregar a cualquier animal, la entidad somete a los interesados a un cuestionario para asegurarse de su idoneidad. Incluso, realizan visitas para comprobar que reúnen las condiciones. Si la candidatura sale adelante, se firma el contrato de adopción, se coordinan las citas con el veterinario y luego se hace un seguimiento.

De una cala abandonado, a vivir como un rey en un ático

Y así, la suerte de Bergantín ha dado un vuelco. Cuando supieron que en Madrid había una persona apta e interesada en adoptarlo organizaron el traslado del animal para entregárselo. Su nueva familia adoptaiva relata que se han sorprendido gratamente por el comportamiento de su nueva mascota: "Comparado con otros perros, no tiene nada que ver. Este perro no tiene miedo a la gente y se le ve que ha tenido buenas épocas de socialización, aunque tiene algunas lagunas", asegura su dueño.

Aún tiene que terminar de adaptarse a su nueva residencia en una gran ciudad como Madrid. Vive en un ático cercano al Santiago Bernabéu, el equipo rival de la familia: "Mi perrito también es colchonero", aseguran. Según cuenta, el animal se asusta un poco cuando sale por la calle con el ruido de las sirenas de la policía y las ambulancias, pero es muy sociable: "No se despega de nosotros", asegura.

Desde la asociación han querido mostrar su cariño por el animal y su agradecimiento a la familia por su gesto adoptando al can: "Es el rey de la casa, ¡te lo mereces, Bergantín! Os lleváis un tesoro", ha publicado en redes la asociación junto a una foto del animal.

SOS Perros de Adra, que ha celebrado el final feliz de Bergantín , ha recordado también que otros animales siguen esperando una familia, y pide colaboración para poder seguir atendiendo a los perros del refugio.