Carlos Plá Valencia, 21 NOV 2026 - 18:30h.

El vídeo elaborado por el alcalde de Els Poblets con imágenes de aquella noche pretende concienciar sobre los riesgos de la actual situación climática y la necesidad de inversiones urgentes

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A las 5:55 horas de la madrugada del pasado 19 de octubre, después de una horas de intensas lluvias provocadas por la dana Adam, una gran lengua de agua, barro y vegetación llega a la localidad de Els Poblets (Alicante) por el cauce del río Girona. En solo 11 minutos, un río, que normalmente no lleva apenas agua, se desborda y comienzan a anegarse las calles. Así arranca el vídeo elaborado por José Luis Mas, alcalde de Els Poblets, con imágenes captadas aquella fatídica noche por él mismo y por vecinos del pueblo.

Una secuencia que muestra como en menos de una hora, esta pequeña localidad de la comarca alicantina de la Marina Alta quedó cubierta por el agua. El resultado: 517 viviendas inundadas, 52 comercios afectados y 280 vehículos destrozados, además de 664 parcelas y 12 kilómetros de vías arrasadas. "La situación climática es cada vez más violenta y en 15 minutos pasamos de tener un pueblo seco a desbordarse el río e inundar las calles", explica Mas.

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Un vídeo que mostró este jueves en una reunión con los alcaldes de otros municipios de la comarca para demostrar la emergencia a la que se enfrentan. "Quería que entendieran que la situación climática es cada vez más violenta", señala.

Más inversiones

Un encuentro convocado casi un mes después de las inundaciones para reclamar las inversiones necesarias que permitan evitar una nueva tragedia de esta magnitud. "Estamos trabajando para elaborar una propuesta común, para pedir las inversiones necesarias a la Generalitat, el Gobierno central, las diputaciones y a Europa. Al final aquí hace falta invertir mucho dinero para que esto no vuelva a pasar porque estos episodios extremos cada vez van a ser más frecuentes", asegura Mas.

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Hace 17 años, el río Girona ya se desbordó provocando unas inundaciones similares y recientemente se han salvado de otras danas, como la de octubre de 2024 que dejó más de 230 fallecidos y destrozos multimillonarios. "En esas ocasiones nos libramos por los pelos. No sabes cuándo te va a tocar, pero lo que sí que sabes es que te va a tocar. Esta última vez nos afectó de lleno y puede ser que al año que viene o al otro nos vuelva a pasar, lo que estamos seguros es que no van a pasar 17 años", lamenta.