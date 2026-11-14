Iván Sevilla 14 NOV 2026 - 19:48h.

La fuerte precipitación con bolas de un tamaño de varios centímetros se ha registrado entre las 14:30 y las 15:30 horas

El paso de las nubes con aparato eléctrico se ha notado sobre todo en las localidades de Sant Rafael del Riu y Vinaròs

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CastellónUna intensa tormenta acompañada con granizo ha sorprendido este sábado 14 de noviembre en pocos minutos a los vecinos de varias localidades del norte de Castellón, como Sant Rafael del Riu o Vinaròs.

Tal y como han captado en vídeo algunos residentes de estos municipios, la fuerte precipitación ha cubierto de blanco las calles, al pasar unas nubes muy oscuras. En los próximos días, llegan nuevos frentes por un río atmosférico cargado de humedad.

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Antes de eso, la borrasca que todavía estaba hoy abandonando nuestro país por el este peninsular ha descargado lluvia con bolas de granizo de varios centímetros, según han difundido en imágenes publicadas en la red social X.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana ha mostrado en su cuenta oficial, a través del radar, cómo ha sido el recorrido de la nubosidad con aparato eléctrico por el Bajo Maestrazgo.

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Concretamente, por el extremo norte de la comarca, donde se ha registrado la tormenta entre las 14:30 y las 15:30 horas. "Se formó en la Pobla de Benifassà y ha circulado entre el límite de Castellón con Tarragona", asegura la Aemet.

40 litros por metro cuadrado en 15 minutos

Justo esa zona, en el litoral norte castellonense y en la otra provincia perteneciente ya a Cataluña estaba activada la alerta naranja por precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado.

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Esa cantidad es la que ha caído en 15 minutos en el río de la Sénia, cerca de Sant Rafael, tal y como ha precisado la Aemet. "En la estación de Vinaròs, en los viveros Alcanar, han acumulado 24 en 20 minutos", ha añadido.