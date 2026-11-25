Carlos Plá Valencia, 25 NOV 2026 - 11:55h.

Los vecinos tienen un plazo de 15 días para demoler sus casas y aseguran que si no lo hacen el estado realizará los derribos y les cobrará los más de 60.000 euros del coste de tirarlas abajo

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Ya se cuentan por decenas las familias que han recibido desde las notificaciones del Gobierno por las que se reactivan con urgencia los requerimientos de demolición de las viviendas de este centenario enclave de la Playa de Babilonia en la costa alicantina en Guardamar del Segura.

Unas notificaciones que llegan tras el oficio firmado este lunes por la jefa del Servicio Provincial de Costas de Alicante para derribar las casas de la avenida Ingeniero Codorniu en un plazo de 15 días a partir de la recepción de la carta. Un oficio en el que se advierte que si los propietarios no proceden a realizar el derribo, será el Estado el encargado y repercutirá en los vecinos el coste de la demolición que cifran provisionalmente en 61.124,50 euros por vivienda.

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Los vecinos aseguran que el Ministerio de Transición Ecológica fundamenta su decisión en la resolución del Tribunal Constitucional que ha venido a declarar que el art. 17 de la Ley 3/2025 de la Generalitat (la “ley de costas” valenciana), precepto que venía a exceptuar de la ley estatal de costas de 1988 a los núcleos históricos del litoral de la Comunidad Valenciana, excede el marco competencial de la administración autonómica. "Sorprendentemente, esta sentencia del TC todavía no ha sido publicada en el BOE, por lo que no despliega sus plenos efectos. Es incomprensible la celeridad con la que se han preparado estas notificaciones para dar efectos a una sentencia que todavía no conocen los afectados.

En este sentido, recuerdan que la Audiencia Nacional admitió a trámite una revisión extraordinaria del caso tras descubrirse por los vecinos que el Ministerio ocultó estudios técnicos que iban en su contra. Y es que, la única causa que ha determinado que no se otorgue la prórroga administrativa debida, y tal como marca la ley de costas a estas históricas viviendas, ha sido el mal estado de la playa y el demanio público que las rodea. "El Tribunal Supremo ya sentenció que estas casas han sido legales, son legales, y tienen reconocido su derecho a prórroga en cumplimiento de la reforma que mandó la Unión Europea a España sobre costas en 2013", explican los afectados, que denuncian que "es inaudito que la Administración responsable de mantener el dominio público en buen estado, como son las playas de Guardamar, fruto de su desidia y falta de actuaciones, haya permitido la degradación de este entorno y persiga que las víctimas acarreen las consecuencias de su propia inoperancia".

Expulsan a un representante de los vecinos de un mitin del PSOE

Conocidas las notificaciones, un representante de la Asociación de Vecinos de Guardamar Playa, acudió al acto de campaña celebrado en la Escuela de Música de Guardamar este martes 24 de noviembre a las 19 horas, en el que se contaba con la presencia de la ministra Diana Morant y el expresidente Ximo Puig. "Sin mediar palabra alguna y por orden del Alcalde José Luis Sáez, el abogado y representante vecinal fue requerido para identificarse y abandonar el lugar", aseguran.

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Los vecinos recuerdan que hace meses están intentando reunirse con la ministra en su condición de líder del PSPV sin que haya siquiera respondido a los mensajes de solicitud. "Hasta 60 asociaciones de toda España, con especial presencia en la Comunidad Valenciana forman parte de una plataforma cívica de afectados a la que ni siquiera se recibe", explican los vecinos, que aseguran que "60 asociaciones y miles de familias necesitan respuestas".