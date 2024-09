Y todo esto no solo le está pasando factura a nivel emocional, también físico. Maite Galdeano ha contado que ha notado cómo su rostro se ha visto seriamente perjudicado desde que empezó el conflicto con Sofía Suescun. "Después de unas semanas de estrés, he notado cómo mi piel se ha resentido ", ha confesado la autoproclamada "elegida de Dios", que se ha realizado varios tratamientos a base de infiltraciones de ácido hialurónico .

El objetivo es "tonificar la dermis y ponerla brillante" para así "estar divina como siempre", ha contado la también madre de Cristian Suescun. " Necesito un poco de hidratación , que la he perdido. También elasticidad y este descolgamiento... subirlo para arriba ", ha expresado la creadora de contenido, que ha enseñado todos los puntos que necesitaba mejorar de su rostro. Y así ha hecho. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha entrado de una manera a la clínica de estética y ha salido de otra, completamente renovada y rejuvenecida .

"Me he puesto en manos de los mejores profesionales", ha expresado Maite Galdeano, que ha enseñado todo el proceso a través de su perfil oficial de Instagram, donde está haciendo partícipes a sus seguidores de cómo está siendo su nueva vida desde que su hija, Sofía Suescun, tomara la decisión de distanciarse de ella tras su particular guerra con Kiko Jiménez.