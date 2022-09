Risto Mejide y Laura Escanes han puesto fin a su relación sentimental tras siete años de amor y una hija en común. La noticia de su separación pilló a todos por sorpresa y las reacciones a esta triste noticia no se han hecho esperar. Entre los cientos de miles de comentarios, el de Edurne , amiga íntima de la pareja . Especialmente del presentador, con el que comparte mesa desde hace seis años como jurado de 'Got Talent' .

" Gracias, Laura, por estos siete años , tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado", se puede leer en el mensaje publicado por el también escritor y productor discográfico, que ha reconocido en su perfil de Instagram que atraviesa un momento de lo más delicado .

Entre los cientos de miles de mensajes que se acumulan en la publicación, la gran parte cargados de una buena dosis de energía, se encuentra el de su amiga del alma, Edurne . Como no podía ser de otra manera, la jueza de 'Got Talent' - que trabaja mano a mano con Risto desde la segunda edición del programa de talentos, que se emitió hace ya seis años- ha querido mostrar al presentador su apoyo incondicional .

Con un mensaje en el que no han hecho falta las palabras, Edurne le ha recordado a Risto con tres corazones rojos que puede contar con ella siempre que lo necesite. Una significativa muestra de cariño que ya acumula más de 583 'me gustas', convirtiéndolo en una de las reacciones más virales de entre todos los rostros vips que se han animado a escribir al presentador, que no han sido pocos.