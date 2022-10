El padre de Isaac Torres carga contra Lucía Sánchez por no avisarles de que estaba de parto: "Es una crueldad"

Lucía Sánchez da a luz a Mía, su hija en común con Isaac Torres, y la presenta con una tierna foto

Siscu Torres le ha escrito una carta abierta a su hijo para mostrarle el apoyo de toda su familia

La familia de Lobo está muy dolida porque aseguran que Lucía Sánchez no les ha avisado de que Mía iba a nacer

Mía, la hija en común de Lucía Sánchez e Isaac Torres, ya ha llegado al mundo y sus padres no pueden estar más felices con su nacimiento. Aunque lo han vivido de forma muy diferente, pues el exconcursante de 'La isla de tentaciones' ha asegurado en sus redes sociales que supo que su exnovia se había puesto de parto porque ella lo publicó en Instagram y no porque le hubiera avisado de que se dirigía al hospital para dar a luz, una situación que ha hecho estallar públicamente al abuelo del bebé y padre de Lobo.

Siscu Torres fue el defensor en plató de su hijo en los debates de 'La isla de las tentaciones' y 'La última tentación', por lo que no es un desconocido para los seguidores tanto de Isaac como de Lucía. En las primeras historias que hizo el influencer para comentar que estaba feliz por el nacimiento de su hija aparecía Siscu junto a él, que se mostraba "muy contento" por convertirse en abuelo por primera vez y que animaba a su hijo a hablar del tema y contar la realidad de la situación, que era que Lucía no les había avisado de que se había puesto de parto.

"Ya tocaba hablar", comentaba el padre de Lobo en esas historias, dejando claro que no ve mal hablar públicamente de la situación que están viviendo; pero ahora ha dado un paso más y le ha escrito a su hijo una carta abierta en su perfil de Instagram en la que le deja claro que tendrá a toda su familia a su lado para apoyarle en su recién estrenada paternidad y en la que carga contra la que fuera su nuera por no haber avisado a tiempo a su hijo, que finalmente ha perdido el tren a Cádiz y no podrá conocer a Mía en sus primeras horas de vida.

"Este soy yo con mi hijo Isaac en los brazos. Fue justo después de nacer. Nunca tuve una sensación más agradable en mi vida. Después de más de doce horas de parto y nuestras familias esperando en el vestíbulo, Manoli, mi mujer, dio a luz. Fue una alegría inmensa", ha comentado Siscu Torres en esta publicación, en la que recuerda que Isaac no ha podido vivir lo mismo, ya que no ha estado en el parto de Mía: "Él se ha criado con estas historias familiares que ha idealizado y que por desgracia a él no le han dejado vivir. Creo que es una crueldad hacerle eso a un padre y que tenga que enterarse que ha nacido su hijo por las redes sociales".

"Ellos no están juntos y tienen que hacer cada uno su vida y no tienen por qué darse explicaciones, pero cuando es el nacimiento de tu hijo un padre no puede faltar. Parece que es más importante informar a tus seguidores que al padre de tu hijo", ha comentado el padre de Lobo, recordando que Lucía Sánchez sí que avisó a sus 'followers' de Instagram que estaba dilatando y que su hija iba a nacer.

Por otra parte, Siscu ha salido en defensa de su hijo tras leer las críticas que algunos le han hecho en las redes sociales: "Leo por ahí que por qué no está desde hace quince días en Cádiz y es muy fácil: él vive en Barcelona, tiene que trabajar en Barcelona porque está montando varias cosas y es un currrante que no puede permitirse quince días en un hotelito en Cádiz, con lo que ello conlleva. Él no factura 30.000€ al mes anunciando maquillaje, sino que, por desgracia, se pasa los días dentro de un tren o un coche para hacer bolos".