"Nunca he tenido una abuela al uso, he tenido una abuela moderna, luchadora y adelantada a sus tiempos en todos los sentidos y eso me ha hecho sentir la mujer más orgullosa", ha destacado la nieta pequeña de María Teresa Campos - los mayores son Carmen Rosa y José María Almoguera, hijos de Carmen Borrego - en su carta, en la que le ha dado las gracias a su abuela "por no haber parado de trabajar ni un segundo" para darle a toda la familia "la mejor vida posible" y por haber procurado siempre que el clan permaneciera unido.