Adara Molinero se sincera y comunica la decisión que ha tomado: "Se acabó"

"No paran de llamarme personas para darme su opinión sobre ciertos aspectos de mi vida. Me llaman para charlar, también para gastarme bromas. Eso se acabó", ha comenzado explicando la exconcursante de 'GH', desesperada y muy preocupada por la situación que está viviendo.

La drástica decisión de Adara tras sufrir acoso telefónico

"Quería contaros que dentro de poco me cambio de número de teléfono, ya he dado de alta la línea y en cuanto me llegue doy de baja la que tengo ahora mismo", ha comunicado, desesperada ante la intromisión en su vida privada que está viviendo tras convertirse en ganadora de la última edición de 'GH VIP' y avisando a todos esos interesados de que ya no va a atender nunca más a sus llamadas anónimas.