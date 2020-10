Lara Álvarez ha hablado por primera vez sobre su relación con Adrián Torres . La presentadora de ‘Supervivientes’ no ha dudado en atender a las cámaras de ‘Chance’ y ha acabado pronunciándose sobre su situación sentimental actual. Al ser preguntada por su novio , la periodista se ha mostrado muy feliz y ha confirmado su relación con el artista.

Coincidiendo con el lanzamiento de su primer perfume, ‘Wild Soul’, Lara no ha dudado en atender a los medios de comunicación. La periodista ha reconocido que está muy emocionada y que ha vivido unos meses de intenso trabajo hasta el lanzamiento de su perfume. “Es el típico sueño que tienes en el aire y al final gracias al equipo de Equivalenza lo hemos conseguido”, ha apuntado.

Al ser preguntada sobre si está enamorada, la presentadora de Mediaset ha reconocido por primera vez el dulce momento que está viviendo actualmente: “Al final es algo bonito que está pasando, ya lo habéis visto. Una imagen vale más que mil palabras, no hay mejor manera de mostrar las cosas que haciéndolas y viviéndolas y disfrutando. Esa es mi manera más honesta de poder expresarte en qué momento estoy de mi vida”.

Y es que, desde que salieron a la luz unas fotografías de Lara Álvarez con Adrián Torres, las muestras de cariño por parte de ambos, en las redes sociales, no han dejado de sucederse. El artista y la periodista no han dudado en enviarse mensajes públicamente a través de Instagram y en sus tablones de comentarios hemos podido ver algún que otro corazón.

En cuanto al lanzamiento de su perfume, Lara ha contado que lo que intenta trasmitir con él es “ese alma salvaje, esa sensación de libertad, optimismo, que nada te frene, que creas en ti misma, en tu potencial”. La comunicadora considera que muchas veces las trabas las ponemos nosotros mismos y piensa que el deseo de evolucionar y no conocer los límites es algo "fundamental". Mostrándose muy feliz, ha asegurado que este es su proyecto más reciente y que era algo que le hacía mucha ilusión.

Lara Álvarez, en el mejor momento de su vida

Aparte de pronunciarse por primera vez sobre su relación con Adrián Torres, Lara Álvarez también se ha sincerado hablando sobre el punto de su vida en el que se encuentra en estos momentos. Tal y como ha confesado ella misma, está siendo un alma libre y ha roto con todo. “Estoy en mi propia esencia, que es algo que ya hacía falta con 34 años. Así estoy tomándome la vida, nunca es tarde. En el momento en el que te reconoces y conectas contigo no hay marcha atrás. Llegas a un estado que dices de ahí no me muevo, solo va a más”, ha expresado.