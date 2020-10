La modelo ha enseñado cómo es por dentro la enorme casa que se ha comprado

“Estamos en la casita nueva y vamos a hacer un ritual para que esta casa solo nos traiga gozo, alegría y regocijo. Para que no discutamos y todo esté en paz. Es una limpieza energética”, ha explicado la modelo, que ha estrenado su nuevo hogar junto a sus padres y junto a Fresh , su nueva mascota.

Obras y redecoración: los planes de Alba Carrillo en su nuevo hogar

Dos plantas, multiples habitaciones, varios baños, dos salas de estar, jardín, desván, despensa y vistas a la iglesia del pueblo: todo un sueño hecho realidad para la it-girl, que no podría estar más feliz con esta nueva casa que se ha comprado para disfrutar junto a su familia, mascotas y amigos.

La colaboradora de Telecinco despeja todas las dudas sobre su futuro

Eso sí, la colaboradora de Telecinco se ha visto obligada a aclarar a sus fans que el hecho de haberse comprado una casa en el pueblo no significa que se marche de Madrid. “No me voy a ir a vivir al pueblo. Yo sigo en mi casita de siempre. Lo otro es para vacaciones y fines de semana”, ha explicado Alba Carrillo a través de su perfil de Instagram, donde ya acumula más de 600.000 seguidores que no pierden detalle de todo lo que acontece en su vida.