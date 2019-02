Terelu le concede su entrevista más íntima a su hija Alejandra Rubio: “Menuda encerrona”

El primer recuerdo que tiene de Alejandra Rubio

Terelu cuenta todo lo que no se ayudan con el estilismo

Terelu habla de su infancia como hija de famosa

Para casi finalizar, Alejandra se ha venido arriba y no ha dudado en preguntarle que cómo es tener una madre famosa a lo que Terelu ha contestado: “Yo cuando era muy jovencita a la abuela la conocían muchísimo y por la calle me preguntaban si era la hija de Mari Tere Campos y a veces decía que sí, pero alguna vez en el colegio, por alguna que venía así, de aquella manera, le contestaba que no sabía ni quién era”. Algo en lo que se ha sentido muy reflejada su propia hija Alejandra que le ha comentado sonriendo: “Yo también lo he hecho. A mí me han preguntado si era la hija de Terelu y les he contestado que no, que esa quién era”.