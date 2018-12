A través de una publicación de Instagram con un emotivo texto, Alejandro Albalá ha comunicado la noticia: "Buenos Aires o cambio de aires. Y es que todo es tan fácil, pero todo lo que vale la pena está del otro lado del miedo, del mar... eso de mojarme por completo me parece increíble. Me llamas cobarde cuando llevo toda una vida mirando al miedo con los ojos, sosegado, sin parpadear". Con estas palabras, Albalá ha acompañado la fotografía en la que podemos verle ya en el aeropuerto.

La cosa no ha quedado ahí y el exnovio de Sofía Suescun ha seguido confesando lo siguiente: "Toda recompensa tiene sus sacrificios. Qué rápido pasa el tiempo, podría jurar que vuela. No espero un día en especial, sé que el día que más quiera legará y no sé que haré. Ojalá la casualidad se burle de nosotros y nos encontremos un viernes. Yo, un poco borracho y tú sabiendo que aún me amas (...) Que año me espera, solo le pido a la vida más vida y que me permita hacer y llegar a donde quiero ir. Allá donde siempre quise".