Álex Bueno 'La isla de las tentaciones' posa con su novia y se declara: "Ella es mi suerte"

Álex Bueno ya no se acuerda de Fiama. El participante de ‘ La isla de las tentaciones ’ ha pasado página y se ha declarado a su nueva novia, una joven futbolista llamada Natalia. El joven se ha marchado con ella de vacaciones a Fuerteventura y ha dejado a sus seguidores le pregunten cualquier cosa acerca de su relación nueva relación.

“¿Qué quieres saber?”, ha preguntado directamente Álex a sus fans con una foto de ambos jugueteando en la playa. Las dudas de la gente no han tardado en surgir y han empezado a preguntarle curiosidades sobre la persona que ahora mismo ocupa el corazón del que fuera tronista de ‘MyHyV’.

Álex ha reconocido que conoció a su nueva chica en octubre y que fue él quien dio el primer paso, poniéndose en contacto con ella a través de Instagram. Además ha afirmado que la quiere “más de lo que ella cree”, y que por eso pone un trébol en cada foto que sube con la futbolista: “para mí, ella es mi suerte. Suerte de encontrarla”. Entre otras cuestiones ha reconocido que no iría con su nueva pareja a una nueva temporada de ‘La isla de las tentaciones’, ya que con ella “no necesita comprobar nada”.

Así es Natalia Villena, la nueva novia de Álex Bueno

Su nuevo amor, Natalia Villena, es una joven de 25 años. Se dedica profesionalmente al mundo del fútbol, siendo centrocampista en el Torrelodones CF Altter. Además, ha confesado en sus redes sociales, donde es muy activa, que tiene otra profesión, la cual no ha querido dar a conocer por el momento.

La deportista ya realizó hace tiempo el juego de 'preguntas y respuestas' en su perfil de Instagram. En este no dudó en no callarse nada y lanzar algunos dardos a la expareja de Álex. “Me alegro que le aportes lo que antes no tenía”, le escribió un seguidor, a lo que ella respondió de manera clara: “Ciegos estamos todos en algún momento de nuestra vida. Pero oye, de todo se sale”.