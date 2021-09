Álex Bueno responde a los que ponen en duda su depresión: "Que sonría no significa que esté curado"

Su actitud positiva es precisamente lo que ha 'chirriado' a su casi medio millón de seguidores y el motivo por el que el ex de Fiama ha querido explicarse nuevamente a través de sus historias temporales de Instagram. Mirando a cámara desde el asiento delantero de su coche, el que fuera extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explicado que aún se encuentra en tratamiento y que para superar una enfermedad como la suya se necesita mucho tiempo y terapia.

"Que salga en las fotos sonriendo o intentando aportar positividad a todo, que vaya a entrenar o trate de llevar una rutina y una vida normal, no quiere decir que esté curado o que en dos, tres días, o en dos semanas, se me haya pasado el bajón, la ansiedad y todo eso que yo tenía", comenta mientras confiesa que lo que muestra en las redes no es del todo real.