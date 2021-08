El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' confiesa encontrarse en el peor momento de su vida

Álex Bueno ha tenido que ponerse en manos de un profesional para tratar su ansiedad y su depresión

El ex de Fiama ha visibilizado la importancia de la salud mental

Álex Bueno atraviesa "el peor momento" de su vida. El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' asegura haber tocado fondo y ver todo más negro que nunca. Una difícil situación para el ex de Fiama, quien ha querido sincerarse con sus seguidores con el objetivo de concienciar y visibilizar la importancia de la salud mental, así como con la intención de poder ayudar a personas que puedan encontrarse en una situación parecida.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha abierto en canal con su comunidad de followers, ante quienes se ha mostrado más sincero y vulnerable que nunca. Bueno, que ya ha empezado a ir a un profesional especializado en "trastornos de la personalidad", confiesa sentirse avergonzado por hacer público un tema tan delicado, aunque cree que a la larga será positivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álex Bueno (@alexbueno22)

"Me hubiese encantado que hace años alguien me hubiese dicho que llorar no es de niñas, que buscara ayuda, que no está mal decir las cosas cuando algo te duele y que no todo tiene por qué estar siempre bien, que te apoyes en la gente, en tu gente, en ayuda profesional. Que hay cosas que no son tu culpa, que hay gente que te hace daño y que hay cosas en la vida que te toca vivir, pero que no eres tú el problema o no tienes tú la culpa", cuenta a través de sus stories.

"Ha habido años en los que he tirado para adelante y he pensado que estaba todo bien. Me he callado cosas, he intentado olvidarlas y ya os aseguro que las cosas así no se superan y no se olvidan nunca. Al principio te empiezas a hacer preguntas y te culpabilizas, y todo se retroalimenta. El demonio está en tu cabeza porque tú lo has retroalimentado. Y os juro que creo que es la peor batalla que una persona puede librar", reflexiona mientras cuenta que ha empezado a ir a terapia.

Para él, lo fácil sería encerrarse en su habitación y esperar a que el tiempo ponga las cosas en su sitio, aunque es consciente de que esa no es la salida. "Tengo ganas de darle al pause y que el tiempo cure todo, pero es imposible. Quedarme en casa solo va a conseguir que pierda días de mi vida y que me sienta peor", explica. "(…) Yo he tocado fondo y necesito ayuda. Voy a intentar luchar contra esto. Ahora mismo siento que no encajo nada y no veo nada positivo en mi día ni en mi vida. Ni en mi pasado, ni en mi presente, ni en mi futuro. Lo veo todo negro. Si os pasa no escuchéis a la cabeza. Es lo peor que podéis hacer. Centraros, meditar y descansar", añade.