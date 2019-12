Anabel Hernández 'MyHyV' se opera el pecho y muestra el resultado: "Gracias por todos los mensajes de apoyo"

Fue precisamente hace un mes cuando nos enteramos vía redes que la extronista de ' Mujeres y Hombres y Viceversa ' había tomado la decisión de realizarse una operación para aumentar su pecho. A través de una foto, en la que salía ingresada en el hospital y en pleno postoperatorio, Anabel confirmaba que la intervención había salido bien y agradecía el apoyo recibido en redes por sus fans: "Gracias por todos los mensajes de apoyo, estoy bien. Solo que pensaba que era más quejica, pero de momento, me estoy portando bien. Gracias al @drdiegotomasivancich por su preocupación, trato y cuidado conmigo y mi familia. Estoy en las mejores manos".

Ahora, la que fuera favorita de Critian ATM, aunque no consiguiera irse del brazo de él al finalizar su trono, ha querido mostrar su escote en una fotografía que ha publicado en su perfl de Instagram. La imagen, en la que sale ella como buena influencer realizando un sorteo de productos capilares, enseña el resultado de la intervención que se ha realizado. Los seguidores han copado el time line de algunos mensajes positivos como "qué bombonazo", "cuánta belleza hay en esa foto" o "bellezón, feliz tarde", aplaudiendo el gesto que ha tenido la influencer al publicar esa fotografía.

Anabel Hernández 'MyHyV' responde a sus seguidores las dudas sobre su operación de pecho

Además, la joven explicaba en ese momento lo siguiente: "Pensé que no iba a doler tanto. Voy aguantando bien con los medicamentos, peor hay momentos que no son fáciles, sobre todo cuando cambio de postura, toso o me río".