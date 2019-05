Anabel Pantoja se sincera y confiesa que quiere ser madre: "La última saga de los Pantoja"

¡Por todo lo alto! Así ha sido el estreno de Anabel Pantoja como presentadora de 'MorninGlory'. La colaboradora de 'Sálvame' se ha sentido como en casa... y no es para menos, pues su primera invitada ha sido su buena amiga Amor Romeira, a la que ha confesado algunos de sus secretos mejor guardados. Da al 'play' del vídeo si quieres ver lo que ha contado la sobrina de Isabel Pantoja.

Como no podía ser de otra manera, Amor ha aprovechado su amistad con Anabel para sonsacar todo tipo de información... ¡Incluso le ha preguntado si tiene previsto ser mamá en un futuro no muy lejano! Y la sobrina de Isabel Pantoja, que no ha podido ocultar sus instintos maternales, ha confesado que la maternidad está en sus planes de futuro.