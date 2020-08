Andrea Ferrari presume de su cambio tras operarse la nariz: "El antes y el después es increíble"

Andrea Ferrari, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', no para de recibir piropos desde que se operó la nariz. Ahora que está totalmente recuperada de su intervención, la que fuera tronista del programa más famoso de la televisión para encontrar el amor no deja de presumir de su nueva imagen en Instagram. Los fans de la influencer están encantados con el resultado de su operación y no dejan de piropearla por el impresionante cambio físico que ha experimentado. El antes y el después de su cirugía es espectacular.