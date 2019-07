Diego Matamoros se pronuncia sobre la enfermedad de Kiko: "Laura debía haber actuado de otro modo"

El joven considera que si todo esto les va a unir, le parece perfecto: "Deseo de corazón es que todo acabe bien. Es mi padre y su salud es lo más importante". Diego ha confesado que no le ha gustado enterarse por la prensa de esta noticia: "Fue como un bofetón público que sobraba, tanto para mí como para mis hermanas". Además, el hijo de Matamoros está dolido con Laura por no contarle nada: "No ha hecho bien las cosas. No soy nadie para juzgarla, pero debía haber actuado de otro modo".