Han pasado tres meses desde que esta casa emitiera la verdad de Rocío Carrasco. El mismo tiempo que Antonio David lleva apartado del foco mediático intentando alejarse de la polémica. Un silencio que acaba de romperse con la exclusiva que ha concedido a 'La Razón' , donde aseguran que Antonio David no hablaba debido al proceso judicial en el que los abogados del malagueño se encuentran trabajando en estos momentos.

No quería, pero lo ha acabado haciendo. Eso sí, "de forma altruista y totalmente desinteresada ", apuntan desde el digital.

Antonio David no menciona en ningún momento a la hija de 'La más grande'. Aunque se sobreentiende. La emisión del documental y toda la polémica que se ha despertado entorno al mismo le ha tocado, bastante, además. ¿Que cómo se encuentra? "Te puedes imaginar... pero no me puedo permitir el lujo de caer por mi familia", dice dejando ver que batallará hasta el final. "Está siendo uno de los (años) más duros de mi vida por el daño que se le ha hecho a mi familia", explica.