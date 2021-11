Si hay algo digno de resolver, eso es lo qué se esconde detrás de las paredes de la casa de Iker Jiménez y Carmen Porter . De todo lo que han viajado en su nave del misterio (y lo que les queda pendiente), la pareja de presentadores de 'Cuarto Milenio' ha ido haciendo un hogar a medida de sus muchas inquietudes. No es de extrañar entonces que en ella nos encontremos estatuas de lo más variopintas, máquinas retro recreativas y una gran biblioteca que no tiene nada que envidiarle a la de Alejandría.

Tirando de imaginación, lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea de que la casa de Iker Jiménez y Carmen Porter podría ser un laberinto de pasillos y de cuartos escondidos en los que durante la noche se escuchan psicofonías, pero, por suerte, los mismos propietarios de esta grandísima vivienda unifamiliar se han encargado de ir documentando en su cuenta de Instagram que no estamos en lo cierto (y, ¿por qué no decirlo? Que con el tema del misterio a veces no tenemos medida).