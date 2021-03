La periodista enseña su tripa días después de haber dado luz a su hija

La exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado de cómo se siente tras esta tercera maternidad y sobre la depresión postparto

Beatriz Trapote está que no para tras dar a luz a su tercera hija, Brenda. Si a lo largo de este último embarazo nos ha tenido acostumbrados a verla haciendo ejercicios, ofreciendo consejos y contando experiencias a su familia virtual y siguiendo muy de cerca su evolución, ahora con su pequeña en brazos, las cosas no están siendo muy distintas. Es cierto que Brenda le consume casi todo su tiempo, pero la exconcursante de 'Supervivientes' saca minutos de donde casi no hay para ir contando más detalles de esta nueva experiencia como madre.

Así es cómo hemos visto por primera vez la cara de la pequeña o nos hemos enterado de cómo están pasando madre e hija sus primeros días juntas. Y entre esos cambios está los que la periodista ha experimentado en su cuerpo tras el parto y que también ha querido compartir con naturalidad entre sus seguidores. Sin perder en ningún momento la sonrisa, Beatriz Trapote ha mostrado la barriguita que se le ha quedado y lo que siente cada vez que la ve: "Echo de menos mi tripa de embarazada", comentaba en sus redes mientras posaba con su nueva tripita.

Ahora, dice Beatriz que tiene el tamaño su barriga de como "si estuviera embarazada de 16 semanas", pero reconoce que no se está poniendo faja y que lo que está haciendo es mucha corrección postural para tratar de trabajar, endurecer la zona abdominal y evitar la diástasis (separación que se produce en la membrana conjuntiva que hay entre un recto abdominal y otro, provocada por un gran estiramiento). También ha desvelado a sus seguidores que por comodidad sigue utilizando la ropa de premamá, "mis vaqueros no me entran", ha confesado a lo que ha añadido que "es importante no hacer presión en la zona de la tripa" y por eso está tirando de prendas con las que se sienta cómoda.

A pesar de que solo han pasado seis días desde que la pequeña Brenda llegase al mundo, lo cierto es que Beatriz Trapote está estupenda y su recuperación va a una velocidad muy rápida. Su curva de la felicidad se va reduciendo y ella misma ha revelado lo que ha perdido de peso: "Ahora, de 10 kilos que engordé, ya me he pesado y solo me quedan 5, es decir, que en el parto se perdió lo que pesa la peque, lo que es la placenta, el mucho líquido y que han pasado algunos días".

Beatriz Trapote habla de la depresión postparto

Entre las confesiones que ha hecho a sus seguidores la periodista, no solo ha estado el tema de su cambio físico y de cómo está viviendo estos primeros días con su pequeña en casa. La que fuera concursante de 'Supervivientes' que ahora es una 'it mamá' también ha querido expresar sin censura un problema que es muy habitual tras el parto y del que se habla menos: la depresión postparto.

"Es algo normal, ponen tan idílico lo que es la maternidad", ha manifestado la periodista, que luego se experimenta un choque. "Luego parecemos una vaca lechera y la revolución de hormonas está ahí. Yo la viví sobre todo en el primer embarazo y en el primer parto y postparto. Luego ya en el segundo ya sabes cómo es y en el tercero no tienes tiempo ni de deprimirte porque tienes otros dos", ha comentado.

Sin embargo, Beatriz Trapote ha querido tranquilizar a sus fans con respecto a este tema porque aunque dice que es duro acostumbrarse a todos estos cambios, siempre merece la pena y ese momento en el que los bebés son tan demandantes es ahora y luego todo poco a poco se normaliza: "Los bebés nos necesitan, porque son muy pequeñitos, pero luego va pasando".

Un parto duro en el que la periodista perdió mucha sangre

Con mucha vitalidad, Beatriz Trapote se ha sincerado en casi todos los aspectos a sus seguidores y, aunque la periodista está feliz y radiante, también ha contado su experiencia en este tercer parto que fue bastante dura y por la que todavía está recuperándose.