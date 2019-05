Bibiana Fernández ingresa en el hospital para operarse tras su accidente: "Animadísima"

No le ha quedado otro remedio a Bibiana Fernández que pasar por el hospital tras sufrir un accidente hace un par de semanas. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' vivía un percance en el gimnasio y la consecuencia era fatal: rotura del hueso del pie. Algo que tras varios días de reposo no ha podido resolver y, finalmente Bibiana ha tenido que ser operada enpara acelerar todo el proceso.

Hace escasas dos semanas, Bibiana hacía público en un comunicado en redes lo que le había sucedido y lo que le tendría temporalmente apartada del teatro. Con la radiografía de su pie y esas palabras, Bibiana explicaba que "se cumplieron las peores expectativas, aún así no es lo peor, mi problema es como enfrentarlo, qué decisión tomar, qué hacemos con #elamorestaenelaire. Suspendemos unos días, me escayolo y lo hago de coja cuando los médicos me den permiso, la cabeza me explota, es peor que el pie, buenas noches por decir algo".