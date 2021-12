El presentador ahora vive en el campo rodeado de gallinas

Carlos Lozano ha dejado la televisión para ejercer de albañil

Carlos Lozano reaparece después de más de año y medio alejado de los focos. El presentador ha acudido a un evento celebrado en Madrid, donde ha atendido amablemente a los medios y dado pistas sobre la que es su nueva vida. La vida de Carlos Lozano ha cambiado por completo y el exconcursante de 'Supervivientes' ha dejado la televisión para trabajar 12 horas diarias en el campo.

Carlos Lozano fue durante años uno de los presentadores más queridos y populares de la pequeña pantalla. Su estela televisiva se fue apagando con el tiempo y su faceta personal fue poco a poco ganando peso a la profesional. Durante una temporada, sus conflictos con Mónica Hoyos y Miriam Saavedra fueron de los pocos temas que consiguieron devolver a Lozano a la pequeña pantalla, hasta su participación en 'GH VIP' y posteriormente 'Supervivientes'.

Carlos logró volvía a estar en primerísima plana, sin embargo, poco después del reality de supervivencia volvió a desaparecer. En septiembre regresaba para hablar precisamente de los motivos de su ausencia, aunque hasta ahora no le habíamos vuelto a ver. "Estoy desaparecido porque he querido y me hacía falta perderme. Yo tenía un desorden muy grande y necesitaba organizar mi vida", ha dicho durante el evento a los micrófonos del diario La Razón.

Una pincelada que da pistas sobre el estado anímico del presentador, que ha acabado confesando cómo que parte de su nueva vida la pasa trabajando en el campo. Lozano ha decidido abandonar la gran ciudad y pasarse a la vida rural.

Un cambio radical de vida, donde también ha decidido huir de la gente y permanecer "aislado". "Me estoy haciendo una casa en el campo con un huerto, ganado, cabras, gallinas... Los fines de semana me divierto en Madrid y entre semana me voy al campo solo y aislado y recargo pilas", asegura para el citado medio. En este sentido, el ex de Miriam Saavedra ha querido destacar que es él mismo el que está construyendo la que será su próxima vivienda, "desempeñando labores de albañil durante doce horas diarias".

A pesar de haberse apartado del tumulto de la gente, Carlos no descarta regresar pronto a la televisión. Asimismo, el presentador ha dado detalles de cómo está su corazón y ha asegurado que, como él, está descansando.