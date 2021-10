La modelo brasileña y el exconcursante de 'Supervivientes' han decidido tomarse un descanso

Cristini ha decidido marcharse de España durante un tiempo para aclarar su mente y su corazón

Cristini Couto no atraviesa su mejor momento. La novia de Cristian Suescun ha tenido que marcharse de España durante unos días para aclarar su cabeza y tratar de recuperarse de su última crisis con el exconcursante de 'Supervivientes'. La brasileña ha querido sincerarse ante sus seguidores y ha explicado con todo lujo de detalles en qué punto se encuentra actualmente su relación de pareja.

La suya fue una de las parejas sorpresa del verano. Entre ellos todo parecía color de rosa y la modelo, ganadora de la edición 2017 del certamen Miss Transexual Internacional, había llegado incluso a plantearse contraer matrimonio con él, "hasta hace unos días".

Sin embargo, los últimos acontecimientos parecen haber cambiado por completo el rumbo de su historia y por el momento nada apunta a que Cristian y ella puedan resolver su último gran conflicto. Ella misma reconoce que ahora mismo no se encuentran "al 100%" y que no se ha "sentido valorada" por su pareja. Sea como fuere, Couto espera "que todo se pueda solucionar y se aclare, porque le quiero". "Ahora el tiempo dirá si vuelve la llama", ha dicho a través de sus últimos stories de Instagram.

Cristian y Cristini mantenían una relación "medio-abierta". No obstante, algunas actitudes del hermano de Sofía Suescun no han parecido gustarle nada a la modelo, que ha reconocido públicamente lo mucho que le ha dolido ver cómo su pareja compartía contenido explícito con otras mujeres a través de su cuenta de Onlyfans.

"Valoro la atención, el respeto, el caballerismo, la lealtad y como la verdad por delante. Yo quería un futuro con él, estaba completamente enamorada, pero no me he sentido valorada. No sé si me quiere solo para tener relaciones, pero que me lo diga claramente, porque no estoy para perder mi tiempo. Yo no quiero solo eso", comenta mientras responde las preguntas de algunos de sus 'followers'. "No me gusta nada que haga contenido con otras. Habíamos hablado sobre eso, pero como estamos distantes ahora él puede hacer lo que quiera, pero siempre hay que guardar un respeto, creo yo", añade.

Asimismo, la exconcursante de 'La Casa Fuerte' ha querido pronunciarse sobre un episodio que vivieron ambos en los baños de una discoteca de Madrid, donde la modelo asegura se sintió "humillada públicamente".

"Esa noche vi que no podía seguir con una relación medio-abierta. Porque mis sentimientos van mucho más allá, entonces decidí que necesito un tiempo para aclarar mi mente y mi corazón", dice bastante afectada y sin apenas poder contener las lágrimas. "Hay cosas de las que no voy hablar porque me hacen daño y me sentí realmente humillada públicamente y eso me ha dolido mucho. Hay cosas que me superan y estoy dolida", añade.

"Me he entregado a Cristian de cuerpo y alma y estaba súper enamorada. Yo no tengo por qué engañar a nadie, ni mucho menos. Veía cosas que no eran recíprocas y no me sentía a gusto. Yo creía que tenía un futuro con él. Cuando regrese quiero quedar con él y hablar con él para ver lo que realmente sentimos", comenta antes de zanjar su intervención en redes con el deseo de que "el dolor y la decepción" de su corazón "desaparezcan" y "que todo vuelva a la normalidad y pueda arreglar las cosas con él. No he sido tan mala en la vida para que estas cosas me pasen a mí".

