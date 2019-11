Diego Matamoros rompe su silencio sobre su relación con Laura: "Le venía mal de cara a su imagen"

Diego confiesa todos los detalles del fin de su relación con Laura Matamoros

Ha pasado más de un año desde que saltaran los rumores sobre los problemas en la relación entre los hijos de Kiko Matamoros. Y es que, lo que en un principio parecía un simple enfado entre hermanos, ha ido más allá, tanto es así que los exconcursantes de 'Supervivientes' no tienen ningún tipo de contacto y llevan meses sin verse. ¿Cuál ha sido el verdadero motivo por el que Diego Matamoros no tiene relación con Laura? Diego por fin ha roto su silencio y ha confesado todos los detalles en una entrevista para 'Semana'.

Tras ser preguntado sobre su actual relación con la que fuera ganadora de 'GH' y la posibilidad de una reconciliación de hermanos, Diego Matamoros ha respondido de manera muy tajante sobre todo lo ocurrido, desvelando sus intenciones con la influencer: "No, para nada. A Laura no la veo desde el día de mi boda. Perdimos la relación cuando ella se puso del lado de mi padre cuando él y yo nos enfrentamos. Últimamente ella ha intentado retomarla mandándome mensajes e invitándome a comer, pero yo no puedo aceptar viendo cómo se comporta".

Y es que el hijo del colaborador de 'Sálvame' está muy dolido con la influencer, confesando por primera vez el verdadero motivo que provocó el distanciamiento con su hermana y señalándola de no haber estado a su lado en su peor momento. "Laura es la hermana a la que más he querido. Siempre que ella me ha necesitado yo he estado ahí, pero al revés no ha sido así. La mayor fisura de todas fue cuando pasó lo de mi anterior relación. Laura desapareció y no quiso saber nada. A ella le venía mal de cara a su imagen con las marcas y no me apoyó. Esas cosas duelen", ha sentenciado.