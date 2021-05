Diego Matamoros se defiende de las críticas por votar a Isabel Díaz Ayuso: "Yo soy tabernario"

"Está siendo un poco complicado. Cuando he decidido poner el resultado de las elecciones de Madrid para las cuáles he ejercido mi derecho al voto democrático, me ha hecho gracia que me llaméis facha o que sea una decepción porque cada uno elige a quién quiere votar", así empezaba el hijo de Kiko Matamoros el discurso que tenía preparado para los mensajes de odio recibidos.