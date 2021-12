Después de haber vivido un año muy complicado y con el repunte de los contagios por covid, el actor Jordi Sánchez ha querido dar voz y un mensaje para todos tras haber pasado este virus en su forma más grave . El querido Antonio Recio de ‘La que se avecina’ está agradecido a la vida por esta nueva oportunidad y no ha dudado en hablar en un directo de Instagram para la web de Telecinco de lo que ha aprendido, además de dedicar unas palabras a sus compañeros José Luis Gil y Cristina Medina , que no pasan por sus mejores momentos.

"Desde que pasé el covid el pasado mes de febrero me sorprende que la gente me pregunta por cómo me encuentro como si fuera su vecino. Me desperté tocado, pero sentir a la gente tan cercana y tanto mensaje de agradecimiento ha sido muy emocionante", ha manifestado. Por eso es consciente el intérprete del carismático Antonio Recio de 'LQSA' que los mensajes de apoyo son fundamentales para una recuperación y eso es lo que ha querido trasladar a dos de sus grandes amigos: José Luis Gil y Cristina Medina.