Estela Grande , ex de Diego Matamoros, ha hablado alto y claro sobre su relación con Juan Iglesias . La que fuera concursante de la séptima edición de ‘ Gran Hermano VIP ’ se ha sincerado como nunca con sus miles de seguidores y ha desvelado los detalles de su noviazgo con el futbolista.

La exconcursante de ‘GH VIP’ se ha abierto con sus fans a través de su canal de ‘mtmad’, donde ha contado todos los detalles de su relación con Juan . Y es que, la modelo vuelve a estar enamorada tras separarse de Diego Matamoros y no puede estar más feliz. “Estoy muy bien. Realmente, estoy mejor que nunca”, ha comenzado expresando.

Tal y como ha explicado Estela, actualmente está muy tranquila y eso es algo que valora mucho. “Mi vida sigue siendo igual que antes, pero ahora tengo un compañero de viaje. Es una persona que está a mi lado, me ayuda, me complementa y me cuida”, ha señalado haciendo referencia a su historia de amor con Juan Iglesias.