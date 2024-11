Cristina Porta se estrena esta semana como presentadora de programas . Lo hace poniéndose al frente de 'Un amor para Lucía' un nuevo formato de MiTele Plus en el que Lucía Sánchez buscará pareja. Un nuevo reto para la catalana en el que demostrará sus habilidades comunicativas y aportará su particular experiencia en cuestiones amorosas para analizar junto a la protagonista si se está abriendo realmente a los candidatos

Cristina alcanzó mucha popularidad cuando fichó como concursante de la primera edición de ‘Secret Story: La casa de los secretos'. "Soy de mecha corta, no es que me guste discutir, pero no me siento incómoda en una discusión", sentenció en su presentación ante el público del 'reality'. Durante la convivencia no tuvo problemas en enfrentarse a personajes como Adara Molinero o Miguel Frigenti o caer enamorada de Luca Onestini, el hermano de Gianmarco. "Quería ser monja y me han propuesto ser escort", era su secreto en el concurso.