“Desde que he puesto este post gente me ha dejado de seguir, incluso insultando. La mayoría gente joven…Qué terrible. No que me hayan dejado de seguir, cosa que agradezco, sino ver cómo la homofobia tristemente sigue presente. Es espantoso”, explicaba el actor malagueño, comentando la necesidad de seguir celebrando el Orgullo Gay.