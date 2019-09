Gloria Camila agradece el apoyo de su padre en su peor momento: "Él creyó en mí"

Gloria Camila no está pasando la mejor época de su vida. Su ruptura con Kiko Jiménez no pasa nunca, sobre todo por las provocaciones de la nueva pareja de su ex, Sofía Suescun. La ganadora de Gran Hermano y exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' no pierde ninguna oportunidad que le da la vida para mandarle una indirecta a Gloria Camilia, que prefiere llevar toda esta situación lo más discretamente posible.