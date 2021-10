La música siempre está presente en la vida de Hugo Molina . El niño que hizo historia de la televisión al proclamarse el ganador más joven de 'Got Talent' ha dado un paso más en su carrera musical. Su talento especial para tocar el tambor ya no solo se limita a aprenderse conocidas marchas o canciones, sino que él ya se atreve a componer sus propias piezas musicales .

Su virtuosismo lo trabaja concienzudamente y para ensayar no le hace falta ni música. Él mismo se tararea su propia composición sabiendo mantener muy bien el ritmo, tal como ha captado su madre con la cámara. Esto se ha traducido en un vídeo muy tierno en el que el pequeño genio ha hecho gala de su peculiar sentido musical. Tras ganar con dos años 'Got Talent', él mismo es el que ha preparado a su madre para su nueva proeza de la que esta ha quedado muy sorprendida:

"Voy a tocar una marcha nueva, una que me he inventado", y dicho esto, así ha hecho el reconocido 'niño del tambor'. Al igual que sucede con otros niños prodigios, Hugo Molina cuando no está jugando o dándole a la pelota, que es su otra gran pasión, practica con su famoso instrumento en su cuarto. Y tanta es su constancia que su hermana pequeña Noa está más que acostumbrada a dormirse con el sonido de sus marchas.