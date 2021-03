En plenos preparativos para lo que será sin duda su día más especial, Isa Pantoja puede estar segura de que estará muy bien rodeada y no solo porque su hermano Kiko Rivera haya confirmado que él mismo la llevará al altar o que su niñera Dulce no faltará tampoco a esa cita por más polémicas que haya con su madre, sino que por más conflictos que haya, parece que la gente que la quiere no va a fallar en su día grande.