Irene Rosales clona y reinventa el look más polémico de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha marcado un antes y un después en el mundo de la moda. Desde que regresase a la pequeña pantalla con la docuserie 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva' con su ya mítico traje de dos piezas en color fucsia, los looks de la hija de 'la más grande' son estudiados y analizados al detalle, pero también clonados. Rociíto está marcando tendencia y una de las últimas pruebas la encontramos en Irene Rosales.

La mujer de Kiko Rivera ha decidido apostar por la combinación ganadora de la última temporada: Traje de chaqueta y pantalón en rosa fucsia . Un look muy potente con un gran significado que ahora, Irene ha reciclado aportando a su imagen un toque bastante más moderno y desenfadado.

Rosales ha escogido este look monocolor para lucirlo en Galicia, donde se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones con su marido y sus hijas. Como era de esperar, las reacciones y comparaciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar y, junto al post, podemos encontrar decenas de comentarios de personas a favor y en contra de Rocío Carrasco y del look más buscado de 2021.