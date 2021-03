Preocupada por no haber visto un herpes en la nariz antes, Irene Rosales pregunta a sus seguidores para sentir algo de alivio mientras reconoce haberse puesto ya en tratamiento. "Tengo una duda. A mí jamás me ha salido un herpes y ahora justo me ha salido uno, pero en la nariz. ¿A alguien le ha salido alguna vez un herpes en la nariz? Porque yo tengo la nariz… que me escuece lo más grande. Ya me estoy echando las cremitas y todo", dice la nuera de Isabel Pantoja en sus stories de Instagram.