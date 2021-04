Todos los retoques estéticos conllevan algún riesgo. Aunque no siempre tienen consecuencias para el paciente, en muchas ocasiones las complicaciones obligan a realizar nuevas intervenciones que reviertan el proceso. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Isa Pantoja , que acaba de retirarse el ácido hialurónico que se había puesto en los labios debido a un problema estético que le preocupaba desde hace tiempo. A través de sus historias de Instagram, la hija de Isabel Pantoja ha querido mostrar sus labios al natural , tal y como los tenía hace años antes de realizarse infiltraciones de ácido hialurónico.

Una ausencia que ha justificado alegando que ha estado en una clínica estética retirándose el ácido hialurónico de los labios. "Me han tratado, como ya sabéis, los labios. Tenía dos bolitas de ácido y ya me ha retirado todo el producto. Ya no tengo nada", relata.