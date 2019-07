Isa Pantoja renuncia a su familia en su debut como cantante: "Quiero quitarme el apellido Pantoja"

De su estreno que está previsto que se pueda escuchar y bailar porque es estilo reguetón y para el que se está preparando, Isa P. ha adelantado que no es una canción que haya compuesto ella, pero sí está adaptada lo que le gusta. Su nombre que es toda una revelación de esta nueva etapa 'Ahora estoy mejor' y ha seguido los pasos de su ex Omar Montes con su mismo productor.

Espero que mi familia no me ponga trabas para cantar

"Hace dos años me lo propusieron, pero no me atrevía a hacerlo en público, me daba vergüenza", ha dicho la exconcursante de 'GH VIP', pero de esos miedos ya no queda ninguno y solo tiene ilusión por enseñarle este trabajo a su madre cuando la vea: "La conozco y me va a decir que está bien".