Berta, la hermana de Isaac Torres que triunfa como influencer y es igualita a él

Sin embargo, al otro lado del charco, alguien muy cercano podría estar haciéndole ‘sombra’ y no estamos hablando de Manuel González, el ex de su actual chica, ni de Marina García, la concursante con la que protagonizó un apasionado romance en ‘La isla de las tentaciones 3’, sino de su hermana pequeña. Se llama Berta Torres y, con tan solo 21 años, se ha hecho un hueco más que notable en Instagram, donde comienza a despuntar siguiendo los pasos del popular extentador como influencer.

Aunque se muestra muy activa en redes sociales, donde está a punto de traspasar la barrera de los 11.000 seguidores, Berta no pierde de vista sus estudios en Enfermería . En concreto, la ‘influencer’ en potencia está cursando el Grado en la Universitat Autònoma de Barcelona . A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Isaac no duda en compartir con el mundo una de sus grandes pasiones: la moda.

Tanto es así que, en la mayoría de sus publicaciones, Berta sorprende a sus ‘followers’ con buena parte de las prendas - de última tendencia, por supuesto - que conforman su ropero . Desde bikinis asimétricos y vestidos de crochet de aire ibicenco, hasta ‘crop tops’, sensual lencería y todo tipo de piezas con diferentes texturas, siluetas, cortes y estampados. Unos looks que, como era de esperar, causan furor entre sus fans. “No puedes ser más sexy”, “¡¡Eres increíble!!” y “¡Eres un bombón!” son solo algunos de los piropos que recibe por parte de sus seguidores.

View this post on Instagram

A Isaac y Berta no solo les unen los lazos de sangre. Y es que, tal y como se pueden comprobar en sus perfiles de la Red, los Torres son grandes amigos. Tanto es así que, cuando Berta cumplió la mayoría de edad, Lobo no dudo en dedicar públicamente unas cariñosas palabras a su hermana pequeña, convertida ya en toda una mujer. “Hoy es el día de una de las mujeres de mi vida… No te das cuenta de lo rápido que pasa el tiempo hasta que ves al moco en toda una mujer. Estoy orgulloso de ti, de ser tu hermano y de seguir viéndote crecer. Felices +18 princesa”, escribía el de Barcelona, que añadía: “PD: Se vienen las risas de fiesta”.