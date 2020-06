Muere el primo de Jesulín de Ubrique, hijo de Laly Bazán

Al tanatorio también han asistido Carmen, Humberto y Víctor, que han querido despedirse de su primo y apoyarse en su familia en este complicado momento que les ha tocado vivir. La que no ha podido asistir ha sido Carmen Bazán, que continúa confinada en casa en medio de la crisis por el coronavirus. Tampoco ha estado allí Beatriz Trapote que, según la citada cabecera, estaba con su hijo en el médico.

En cuanto a Laly Bazán, que está destrozada tras la muerte de su hijo, cabe destacar que siempre ha sido uno de los miembros más mediáticos de la familia Ubrique. La tía de Jesulín ha intervenido en varias ocasiones en ‘Sálvame’ y no ha dudado en defender a su sobrino ante los medios siempre que ha podido.

Jesulín de Ubrique ha hablado recientemente sobre su dinero y otros asuntos de su vida

Hace tan solo unos días, Jesulín concedía una entrevista en la televisión autonómica manchega y se sinceraba por completo hablando del terreno económico y otros muchos temas: "Yo compré la finca de novillero, de becerrista me compré un coche y una furgoneta. Al año siguiente tuve una ruina muy gorda. Lo perdí todo. Esto forma parte de mi vida y disfruto cada rincón. Lo construí y lo levanté con mis triunfos, mis penas. Lo difícil no es conseguirlo. He tenido cojones para ganarlo y ahora voy a tener cojones para mantenerlo".