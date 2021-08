Jorge Javier Vázquez, decepcionado, opina sobre la nueva Rocío Flores: "No es la que yo conocí en GH VIP"

Todo este tiempo le ha dado para pensar mucho al de Badalona y le ha servido también para sacar unas conclusiones de lo que ha visto en los meses que ha durado la edición de 'Supervivientes' . Como un espectador más (al no coincidir con ella en los platós) ha asistido el presentador al cambio de Rocío Flores, convertida ya en toda una influencer . No ha tenido oportunidad de cruzar ninguna palabra con la joven, pero sí que ha visto cada una de las reacciones sobre todo al documental protagonizado por su madre.

Esta nueva Rocío Flores ha sorprendido a Jorge Javier Vázquez. " No es la que conocí en GH VIP. Me ha sorprendido su postura", ha querido exponer el presentador de 'Sálvame', que ha cuestionado en repetidas ocasiones la actitud de la influencer. Atrás quedaron esos días en los que el periodista se convertía en confidente de la hija de Antonio David Flores y también paño de lágrimas en sus primeros pasos en la televisión.

"Conocí a una chica vulnerable, daban ganas de achucharla, era muy cariñosa, muy cercana. Un encanto. Desvalida", ha manifestado el periodista sin importarle manifestar que de todo eso que él recuerda parece que ya no hay nada. "Esta Rocío que he conocido no me ha gustado", aunque sí que da una puntualización. Jorge Javier reconoce que todo lo que que se ha enfrentado la nieta de Rocío Jurado en los últimos meses no ha sido algo nada fácil.