Jorge Javier Vázquez: "Un chico me dijo que me lo iba a hacer como nunca nadie"

A través de su exitoso blog en 'Lecturas', el también presentador de ' Supervivientes ' ha contado todos los detalles de una situación que ha vivido con un joven con el que mantenía una conversación por una conocida aplicación de citas. "Un muchacho sueco de veintidós años, con novia, aunque la chica tampoco sabía que su novio trasteaba con tíos. El muchacho aseguró que me lo iba a hacer como nunca nadie me lo había hecho", ha comenzado relatando.

Pero parece que Jorge Javier no estaba dispuesto a despedir el año de esa forma: confesando que pasó fin de año en la habitación de su hotel hablando con sus familiares y seres más queridos, el presentador de 'GH' ha desvelado cómo concluyó con aquel joven sueco dispuesto a todo. "Me dio pereza y corté la conversación. Cuando ponen las expectativas tan altas me vengo abajo. Es como cuando me preguntan por el tamaño y exigen cantidad. Yo hago mutis por el foro porque no estoy para exámenes", ha comentado.