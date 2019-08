Kiko Matamoros ingresa en el hospital arropado por su novia y su hija Anita

"Un día me desperté de madrugada en medio de un charco de sangre con ganas de orinar y, horrible, todo sangre", contaba Kiko recordando cómo descubrió que algo no iba bien . Todo comenzó hace aproximadamente un mes: "Tenía una hemorragia, intentaron hacerme un análisis de orina, pero fue imposible porque lo que había era sangre. Me hicieron una ecografía de los riñones y vieron que tenía la vejiga llena de sangre y coágulos", confesaba el colaborador de 'Sálvame'.