Jessica Bueno se ha sincerado sobre su polémico encuentro con Kiko Rivera en los Army Awards 2026. En las últimas horas se ha hablado mucho el presunto 'desaire' del hijo de Isabel Pantoja con la modelo, que intentó saludarle y él pasó de largo. Ahora, la modelo de 35 años ha explicado cómo fue su conversación con el padre de su primogénito, con el que habló durante el evento, una vez terminó el photocall, donde se produjo este comentado momento.

Por un momento, esa presunta "buena relación" de la que la exconcursante de 'Supervivientes' siempre habla parecía tambalearse a nivel mediático tras este gesto del ex de Irene Rosales. Mientras ella atendía a los medios de comunicación, Kiko Rivera pasaba por detrás. La influencer, al verle, optaba por llamarle en tono elevado. Él, con paso decidido, caminaba hasta salida, ignorando este saludo.

Si bien muchos calificaban de 'desaire' este gesto del primo de Anabel Pantoja, otros alegaban que podría no haberla oído por el bullicio. Esto es lo que cree la ahora colaboradora de 'El tiempo justo', que se estrenaba ayer en el programa y que ahora, para 'Europa Press', ha aclarado cómo vivió este momento con el padre de su primogénito y cómo fue la conversación que tuvo una vez dentro del evento.

Con una sonrisa y restándole importancia, la que fuera concursante de la última edición de 'GH VIP' ha señalado que ella está convencida que el dj no se enteró. "Yo creo que ni siquiera me escuchó... Yo en ese momento lo vi y lo que quería decirle es que nuestro hijo le estaba esperando detrás. Como le había llamado tantas veces y en ese momento conseguí verlo, pensé: 'esta es la mía'. Ni siquiera pensé que estaba atendiendo a los medios", ha explicado entre risas.

"Le había llamado tantas veces, que cuando le vi no pensé que estaba ante la prensa"

Y es que la también concursante de 'Supervivientes All Stars' acudió a los Army Awards 2026 de la mano de su hijo Fran, por eso quería hablar con Kiko Rivera. "Luego cuando terminé el photocall lo estuve saludando y mi hijo se fue con él. Después volvió conmigo. Se tiró todo la gana yendo y viniendo, estando con los dos", ha contado la de Los Morales, aclarando que entre ella y el hijo de Isabel Pantoja no hay ningún problema y que lo que ocurrió en la alfombra roja no fue más que un malentendido.