La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', embarazada de 6 meses, acude al médico para hacerse la prueba del azúcar y comparte los resultados

Marta Castro confiesa lo que más le ha dolido desde el anuncio de su embarazo

Marta Castro sigue compartiendo con todos sus seguidores todas las actualizaciones de su embarazo. Desde que desveló que sería madre junto a Rodri Fuertes hace ya tres meses, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ no ha dejado de hablar abiertamente de su proceso. Ahora, habla de la recomendación médica que ha recibido tras conocer los resultados de su prueba del azúcar.

A sus seis meses de embarazo, la creadora de contenido ha tenido que someterse a la prueba del azúcar, un test para detectar la diabetes gestacional. Además, se ha hecho una analítica completa y comparte ahora los resultados. “Muchas gracias por preocuparos por mí, me habéis preguntado mucho”, ha comenzado diciendo, agradeciendo el apoyo a todos sus fans.

La novia de Rodri Fuertes cuenta que desde que obtuvo los resultados, su ginecóloga le habló para comunicarle cómo estaba. “Me dijo que estaba todo fenomenal pero que tenía el hierro bajo”, anuncia siendo sincera. “Me preguntó si me sentía más cansada, pensaba que era algo del embarazo”, explica la influencer.

Marta ya se había dado cuenta de que desde que se quedó embarazada había notado mucho más el cansancio en su cuerpo, sin embargo, no había caído en que podía ser por tener el hierro bajo. “Me he acordado que con Hugo me pasó lo mismo y me tuve que tomar hierro”, recuerda la futura mamá.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ enseña que ya se ha comprado lo que le recetó la ginealógica para solucionar el problema, además de las vitaminas que se está tomando. Otra de las cosas que comparte Marta con sus seguidores es que tiene baja las proteínas. “Tengo un poco baja la proteína, tengo que comer más”, admite.

Por tanto, a partir de ahora y en los tres meses de embarazo que le quedan, Marta hará todo lo posible por aumentar tanto el hierro como la proteína para llegar a su fecha de parto lo mejor posible.