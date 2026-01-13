Lorena Romera 13 ENE 2026 - 17:46h.

El hijo de Mar Flores lanza un comunicado tras semanas de silencio en plenas polémicas familiares

Alejandra Rubio explica el motivo por el que su suegro ha dejado de seguir a Carlo Costanzia

Después de semanas en las que apenas compartía contenido a través de sus redes sociales, Carlo Costanzia ha emitido un comunicado en el que se sincera sobre esta ausencia y anuncia una importante decisión. Después de abrir su álbum de fotos personal, en el que recordaba a su abuela paterna, el hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio, ha explicado el momento anímico que atraviesa.

Lo ha hecho a través de un storie, en el que con una foto sin contexto, de su gato, lanza este comunicado en el que hace referencia por primera vez a su sonado silencio en plenas polémicas familiares. Y es que la familia de Carlo Costanzia lleva meses acaparando todo tipo de titulares. Mientras Mar Flores publicaba sus memorias y su padre se veía envuelto en todo tipo de conflictos mediáticos, el actor hacía todo lo posible por mantenerse al margen.

Ahora, con este post, Carlo Costanzia ha explicado cómo se ha sentido durante este tiempo que él ha utilizado para trabajar y reflexionar. Un periodo que, tal y como él mismo expresa, también ha sido doloroso para él. "Bueno, ya sabéis por qué he estado un poco apartado del mundo redes. He tenido mucho trabajo y mucho sufrimiento por lo que se ha llevado este 2025", ha comenzado expresando, haciendo referencia a la dolorosa marcha de su abuela paterna.

"Mucho trabajo y mucho sufrimiento"

Pero la pareja de Alejandra Rubio se ha propuesto un cambio de chip para este nuevo año. Tanto es así, que ya ha anunciado la decisión que ha tomado y que podría cambiar de manera radical a lo que tenía acostumbrados a sus followers.

La nueva etapa de Carlo Costanzia tras los conflictos familiares

"Este año me veréis más activo que nunca", ha adelantado. Además, Carlo Costanzia ha reconocido que está emocionado con esta nueva etapa. "Tengo muchas ganas de que veáis todo lo que tengo para enseñaros", ha reconocido el hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia, que ya cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram.