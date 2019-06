Kiko Rivera explota y manda un contundente mensaje a la prensa: "Es inhumano"

"Tengo a la prensa todos los días en mi casa, 24/7. A las ocho de la mañana cuando voy a llevar a las niñas al cole, ahí están. A las dos, cuando voy a recogerlas, también. O a las 7 de la tarde, cuando las llevo al parque: todos los días. Es que es inhumano. Hoy les he dicho que me dejen un poco en paz y que si quieren saber algo de mi madre, que se esperen a que salga y se lo pregunten a ella. Entiendo que les interesen cosas del concurso pero que me dejen en paz. Mi vida también tiene cosas muy interesantes sobre las que me pueden preguntar pero... no, solo me preguntan sobre mi madre. Así que voy a seguir sin contestar y sin decir nada porque son muy pesados. Una vez a la semana, vale, pero es que están todos los días durante 24 horas. Sé que los que vienen no tienen culpa pero joder, basta ya".