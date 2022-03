Sin poder ocultar el dolor que le ha provocado esta pérdida, Lara ha grabado unos vídeos para despedirse de su querida amiga y poder desahogarse con sus seguidores. "Voy a estar un poquito ausente porque hoy en la mañana encontramos a Vainilla muerta y no entendemos por qué, ni nada", ha señalado la prometida de Hugo Pérez sin poder contener las lágrimas ante la cámara.

La pequeña conejita llegó a su vida el pasado 3 de febrero y la propia exconcursante de 'La isla de las tentaciones' la presentó oficialmente en su perfil de Instagram en una foto de familia. "Esta etapa no podría empezar mejor, bienvenida Vainilla. Estamos felices de que formes parte de esta pequeña familia". Y durante este tiempo la pequeña coneja ha ocupado muchos de los momentos que Lara ha compartido entre sus seguidores, poniendo en especial relevancia lo bien que esta había encajado entre su familia perruna .

Tratando de buscar una explicación y sintiendo mucha "rabia interior" lo único que ahora alcanza a expresar la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' es mucha tristeza porque ella siente verdadero amor por sus animales. Lara Tronti no ha ocultado el vacío que le ha dejado su animal de compañía y no le ha importado mostrarse abiertamente rota de dolor ante la cámara.

"Me cuesta entender por qué ha pasado, pero lo quería contar porque de esta manera me lo quito de encima y, además porque sé que ya no vais a volver a ver a Vainilla en mis historias", ha explicado Lara sin casi poder pronunciar palabra ahogada entre lágrimas.