Laura Barcelona 'MyH' aclara los rumores de ruptura con Luismi

Desde que dejara la televisión, la vida de Laura Barcelona ha dado un vuelco: En qué punto se encuentra su relación con Luismi o cómo es su nueva vida como empresaria de moda. Ante las preguntas de sus seguidores, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha dudado en desvelar todos los detalles de su nueva vida.

dale al play del vídeo. Tras los rumores que apuntaban a una ruptura con Luismi, la que fuera tronista de 'MyHyV' ha querido aclarar que, pese a no compartir fotos juntos en redes sociales, su relación con el que fuera gancho de 'MyHyV' y padre de su hija, sigue adelante. "Jamás hemos dejado la relación en estos 5 años. Obviamente, tenemos peleas como todo el mundo, pero nunca para dejarlo", ha asegurado. Si quieres conocer todos los detalles,

Laura Barcelona ha continuado con la ronda de preguntas y respuestas en la que ha desvelado más detalles de su relación. Muy volcada en su faceta como mamá, la que fuera tronista de 'MyHyV' ha explicado que, por el momento, no se ve ampliando la familia aunque no lo descarta en un futuro: "Tengo la idea de que quiero disfrutar de mi hija en todas las etapas de su vida, viajar con ella, jugar con ella, no me veo capaz de disfrutarla igual con otro bebé".

"¿Para cuándo la boda?", esta ha sido otra de las preguntas que más han querido saber los seguidores de la extronista. Algo a lo que Laura no ha dudado en responder, confesando que cuando era más joven siempre había soñado con una boda, pero que actualmente no piensa en ello. "No está en mis planes. De pequeña sí que quería pero con los años se me han quitado las ganas de bodorrio. Además, la extronista de 'MyHyV', que vive con Luismi y su pequeña en Madrid, ha explicado por qué no pueden volver, por el momento, a Barcelona: "Estamos en ello, el trabajo de Luismi necesita tiempo para hacer un traslado. Tiene una distribuidora de agua mineral".

Laura Barcelona también ha aprovechado para aclarar los motivos por los que no quiere mostrar el rostro de su hija en redes sociales: "Algún día a lo mejor, por ahora no estamos por la labor. No es por falta de ganas pero creo que es muy peque para exponerla por redes sociales".

Por último, Laura ha compartido con sus seguidores sus claves de pareja para que una relación dure tantos años: "Hay que tener paciencia y saber comunicarse. Quererse mucho y recordar qué es lo que te enamoró de él. Con el tiempo caemos en el error de ver solo los defectos de la gente y hay que ver las cosas buenas también".

